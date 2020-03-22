“برطم” لمصادر: “الحرية والتغيير” لا تملك ما تقدمه

التاريخ: 22-مارس-2020
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قطع النائب البرلماني السابق أبو القاسم برطم بأن حكومة حمدوك أصبحت في مواجهة السقوط الذي أجل من وقوعه انتشار وباء “الكورونا”، وأضاف في حديثه لمصادر، أن فشل الحكومة في جميع الملفات يعتبر نتاجاً طبيعياً لتحالف الحرية والتغيير الذي اجتمع فقط لإسقاط “البشير”، وأردف “دون أن تقدم أي برنامج لإدارة الفترة الانتقالية”.
موضحاً أن استقالة مريم الصادق المهدي من اللجنة الاقتصادية العليا تأكيد على خطأ منح “قحت” مباشرة السلطات التنفيذية بعيداً عن الأجهزة المختصة كمجلس الوزراء والسيادي.
وأضاف أن مشاركة منسوبي الحرية والتغيير في إدارة الأعمال التنفيذية والسيادية هو أمر غير قانوني ومخالف للوثيقة الدستورية، كما أنها تؤكد في ذات الوقت فشل الجهاز التنفيذي في القيام بمهامه.
واتهم “برطم” بحسب صحيفة المجهر، المجلس السيادي بالتهاون والتنازل عن بعض اختصاصاته لصالح الحرية والتغيير التي لا تملك ما تقدمه غير عرقلة وإعاقة الجهود السيادية والتنفيذية للأجهزة الحكومية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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