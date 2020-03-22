تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * مناع لـ(الصيحة): جهات فاسدة تسعى لإقالتي * مناوي: فهم (قحت) لقضايا السودان “ضيق جداً” * قرار خطير للمعادن يُربك التعدين الأهلي * الصناعة تلزم المخابز بوضع ميزان تجاري أمام المواطنين * الصحة: (320) حالة اشتباه والوضع ليس خطيراً * (1300) سوداني عالقون بالحدود المصرية الجريدة: * خلافات بين الإسلاميين حول اسقاط الحكومة الانتقالية * قيادات بقوى الحرية والتغيير طالبت البرهان بإقالة مناع * نداء السودان يناقش إصلاح قوى الحرية والتغيير السوداني: * غموض يكتنف الأوضاع داخل “الحرية والتغيير” * استقالة مريم من الآلية الاقتصادية وخلافات حول لجنة التفكيك * النيابة تعتزم التحقيق مع “أوكتاي” في مخالفات جديدة * “المستهلك” تطالب بالتحقيق في استيراد أدوية “ممنوعة” Advertisements المجهر: * إقالة القيادي بحزب الأمة “صلاح مناع” من لجنة التفكيك * وفاة وإصابة (14) شخصاً إثر احتراق عربة “بوكس” قرب سنجة * الأمة القومي يرحب بالاستعانة بالأمم المتحدة تحت الفصل السادس * السفارة: لا إصابة بفيروس “كورونا” وسط السودانيين بمصر آخر لحظة: * الحكومة ترتب لوضع يدها على الشركات الأمنية * اتجاه لتغيير العملة ومراجعة العلاقة مع الخليج * (1080) سودانياً يواجهون مصيراً مجهولاً بالمعابر * مريم الصادق تستقيل من الآلية الاقتصادية وتكشف المثير الدار: * العالقون بالحدود السودانية المصرية يطلقون صرخة عبر “الدار” * وفاة طفل غرقاً داخل جردل ماء داخل حراسة ببحري * الدفاع المدني تحتوي حرائق هائل بحي العرب الأم درماني * حمدوك يعفي وكيل الشباب بوزارة الشباب والرياضة * اعتداء على صيدلي بسبب حبوب الخرشة * اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان “نحن والعالم المعاصر” للأساس وامتحان اللغة الإنجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 22 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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