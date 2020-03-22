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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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التاريخ: 21-مارس-2020

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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

حدد بنك السودان المركزي بحسب سونا أسعار صرف  العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت كما يلي:-

العملة          شراء        بيع                     متوسط

الدولار         55            55.275                    55.1375

الين الياباني    0.5046       0.5071               0.5059

الجنيه الاسترليني      63.2402     63.5564     63.3983

الفرنك السويسري     56.7842     57.0681     56.9262

الدولار الكندي 37.612       37.8001     37.706

كرونة السويدية        5.3003       5.3268       5.3136

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الكرونة النرويجية     4.6393       4.6625       4.6509

الكرون الدنماركي     8.0242       8.0643       8.0443

الدينار الكويتي 176           176.88       176.44

الريال السعودي        14.6557     14.729       14.6923

الدرهم الاماراتي      14.9754     15.0503     15.0128

الريال القطري         15.1099     15.1854     15.1477

الدينار البحريني       145.6568    146.3851    146.0209

ريال عماني            142.82       143.5341    143.1771

الوحدة النقدية لدول الكوميسا  74.7776     75.174       74.9758

الدولار الحسابي (مصر)      4.6732       4.6823       4.6778

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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