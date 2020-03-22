أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

التاريخ: 21-مارس-2020
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حدد بنك السودان المركزي بحسب سونا أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت كما يلي:-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 55 55.275 55.1375
الين الياباني 0.5046 0.5071 0.5059
الجنيه الاسترليني 63.2402 63.5564 63.3983
الفرنك السويسري 56.7842 57.0681 56.9262
الدولار الكندي 37.612 37.8001 37.706
كرونة السويدية 5.3003 5.3268 5.3136
الكرونة النرويجية 4.6393 4.6625 4.6509
الكرون الدنماركي 8.0242 8.0643 8.0443
الدينار الكويتي 176 176.88 176.44
الريال السعودي 14.6557 14.729 14.6923
الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128
الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477
الدينار البحريني 145.6568 146.3851 146.0209
ريال عماني 142.82 143.5341 143.1771
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758
الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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