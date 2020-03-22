أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة حدد بنك السودان المركزي بحسب سونا أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت كما يلي:- العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.5046 0.5071 0.5059 الجنيه الاسترليني 63.2402 63.5564 63.3983 الفرنك السويسري 56.7842 57.0681 56.9262 الدولار الكندي 37.612 37.8001 37.706 كرونة السويدية 5.3003 5.3268 5.3136 Advertisements الكرونة النرويجية 4.6393 4.6625 4.6509 الكرون الدنماركي 8.0242 8.0643 8.0443 الدينار الكويتي 176 176.88 176.44 الريال السعودي 14.6557 14.729 14.6923 الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.6568 146.3851 146.0209 ريال عماني 142.82 143.5341 143.1771 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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