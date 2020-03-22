وصول جهازي كشف حراري تحوطاً لدخول وباء كورونا

أعلن د. صديق الضوء المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف بولاية النيل الأزرق عن وصول عدد (2) جهاز كشف حراري ضمن التدابير والخطة الموضوعة لمجابهة ومنع دخول فيروس كورونا للولاية، مبيناً أن وزارته وجهت بتخصيص جهاز لمحلية قيسان والثاني لمدخل مدينة الدمازين على الطريق القومي الدمازين سنجة.

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وقال د. صديق بحسب سونا إن الوزارة قامت بتحويل كافة أنشطة وبرامج الإدارات المختلفة لصالح الطوارئ الصحية. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء حكومة الولاية واللجنة الأمنية اليوم بقاعة امانة الحكومة. وقال صديق إن وزارته دفعت بجملة من التوصيات في الاجتماع السابق أبرزها ضرورة تخفيض القوى العاملة بالمؤسسات الحكومية والخاصة وإغلاق المطاعم والمقاهي ومعسكرات التجنيد والإخلاء الفوري لمستشفى الصداقة الصيني بالدمازين لتوفر كافة مقومات الحجر الصحي وإمكانياته الواسعة في تقديم الخدمات العلاجية بجانب تجهيز عنبر للعزل بكل محلية وتخصيص مساحة لتكون مقابر جماعية في حالة حدوث وفيات. وأكد صديق أن كافة التدابير التي تم اتخاذها تأتي ضمن التحوطات الاحترازية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)