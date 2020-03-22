قرار بحصر شراء القمح المحلي على البنك الزراعي السوداني

التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 19 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم قراراً بحصر شراء القمح المحلي على البنك الزراعي دون غيره ، فضلاً عن إعمال آليات اﻹستلام والتخزين والتوزيع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

و أشار القرار بحسب السوداني إلى أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة الرادعة بما في ذلك السجن والغرامة والمصادرة وفقاً للقوانين السائدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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