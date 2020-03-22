عاجل .. أسرة فيصل الياس تفند ادعاءات مدير معمل استاك وتصدر بياناً

كشف صلاح الياس شقيق المتوفي (فيصل) والذى انتقل إلى جوار ربه بحسب وزارة الصحة بفعل فيروس كورونا فى اتصال هاتفى مع (أخبار الخليج 365 ) صدور بيان من الأسرة فندت خلاله ادعاءات مدير معمل استاك التى صرح بها لصحيفة السودانى.

نص بيان أسرة الراحل فيصل الياس والذى تلقت (أخبار الخليج 365 ) نسخة منه

كما ذكرت سابقاً لوزير الصحة أن الفيصل بيننا هو الإثباتات العلمية وليس المؤتمرات الصحفية، و ما حملنى اليوم لكتابة هذا البيان هو كذب و إدعاء مدير معمل استاك الذى ذكر فيه لصحيفة السودانى أنه أرسل عينة المرحوم فيصل الياس إلى ألمانيا

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أولاً يا مدير معمل استاك أذكرك بأن المرحوم فيصل الياس توفى إلى رحمة مولاه يوم الخميس 12 مارس 2020م وأن العينة أخذت بعد وفاته بأربعة ساعات ونصف ، وذكر وزير الصحة فى مؤتمره الصحفى يوم الجمعة 13 مارس 2020م أن النتيجة إيجابية.

كيف ذهبت العينة إلى ألمانيا وجاءت فى نفس اليوم؟

ثانياً نفترض أن العينة أرسلت إلى ألمانيا بعد المؤتمر الصحفي ، و المؤتمر الصحفى كان مساء الجمعة 13 مارس 2020م وقررتم إرسال العينة إلى ألمانيا ، وكما معروف أن السبت عطلة رسمية و فى نفس يوم السبت 14 مارس 2020م تم إغلاق المجال الجوى.

السؤال كيف أرسلتم العينة إلى ألمانيا و المطار مغلق؟

يبدو لى أن السيد مدير معمل استاك أراد أن يذكر الناس بذكرى الإسراء و المعراج الذى يصادف اليوم.

كل عام والأمة الاسلامية بخير و أن يحفظ السودان ، اللهم ولى أمورنا أخيارنا ولا تولى أمورنا أشرارنا.

أسامة الياس محمد احمد

ع / أسرة المرحوم فيصل الياس

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)