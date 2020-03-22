شاهد بالفيديو : نجم المنتخب الوطني فخر السودان “ياسين حامد” يوجه رسالة للشعب السوداني بشأن مرض “كورونا” (أتمنى أن أراكم في المباراة القادمة للمنتخب الوطني)!

وجه نجم المنتخب الوطني “ياسين حامد ولاعب نادي “سبسي” الروماني السابق والشهير لدى عشاق الكرة السودانية بالمقصية الشهيرة له مع المنتخب رسالة لكل الشعب السوداني بشأن مرض كورونا مبيناً أن على الجميع الالتزام بمنازلهم و الاحتراس .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 تحدث ياسين باللغة الانجليزية قائلاً: (السلام عليكم مرحب بكل السودان أتمنى أن تكونوا بخير الموضوع فايروس كورونا عليكم بالالتزام بمنازلكم و الاحتراس جيداً كما أتمنى أن أراكم في المباراة القادمة للمنتخب الوطني).

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)