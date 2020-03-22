فيصل : خبر المشاجرة بين الوزيرة و عضو السيادة كاذب و مختلق

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح إن ما تم تداوله حول مشاجرة بين نائب رئيس مجلس السيادة ووزيرة الشباب والرياضة في اجتماع اليوم السبت بالقصر الجمهوري خبر كاذب و مختلق.

و أكد فيصل في صفحته على موقع ” فيسبوك” وعلى حسب صحيفة السوداني بأنه لم يعقد اجتماعاً مشتركاً اليوم و أن آخر اجتماع مشترك للمجلسين وقوى الحرية والتغيير كان اجتماعاً استثنائياً بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال السيد رئيس الوزراء.

وأضاف: من المؤسف أن تقوم مواقع إلكترونية وبعض الصحفيين بتناقل مثل هذه الأخبار الكاذبة وتسميم الأجواء في وقت تتوجه فيه كل مؤسسات الدولة نحو هدف واحد وهو مواجهة وباء الكورونا وسبل وقاية بلادنا وشعبنا منه.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)