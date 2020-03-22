شاهد بالفيديو : “لوشي” تداعب زميلها حازم (أرجع انت عندك كورونا) ! و عامل بالمطار التركي يموت من الضحك !

بعد أخر فيديو لها مع الإعلامي “حازم حلمي” وهي ترقص معه على أنغام “طاسو” فاجأت حسناء السوشيال ميديا آلاء المبارك “لوشي رواد المواقع من جديد ولكن هذه المرة من مطار إسطنبول الدولي بعد رحلتها إلى تركيا لأداء بعض الأعمال المتعلقة بفرص عمل للشباب ورفعت لوشي فيديو جديد لها من داخل المطار وهي تداعب الإعلامي حازم حلمي قائلة (انت عندك كورونا ) حتى أن أحد العاملين بالمطار كان يضحك .

وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فان مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات حيث ركز الكثير على حمل حقائبها أبرزها (مسكين محب بالشنطه) و (فدوى الله أداها اتفكت مننا ذي سولارا الناس ح تمسك في موضوع حازم والكورونا ولوشي ياحازم ارججججع قالوا فيك كورونا اخخخ) (بطه ي بطه شيلي الشنطه شنطه خفيفه زي الريشه )!

Advertisements

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)