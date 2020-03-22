إقالة وكيل الشباب بوزارة الشباب و الرياضة

التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 82 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ، قراراً بإعفاء أحمد عبدالله زروق ، من وظيفة وكيل الشباب بوزارة الشباب والرياضة . بحسب اليوم التالي Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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