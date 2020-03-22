صلاح مناع: لم استقل ولم يقيلوني من لجنة التمكين

التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة نفى المتحدث الرسمي باسم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد، صلاح مناع، إقالته أو استقالته من عضوية اللجنة.

وقال مناع في تصريح خاص لـ(السوداني) إن نقاشات تجري تمهيداً لوضع ترتيبات جديدة للجنة. موضحاً أن أمر عضوية اللجنة بيد رئيس مجلس السيادة، فهو الذي يقبل العضوية ويقيلها ، وأكد مناع أنه باق بمنصبه ولن يغادره لجهة أنها مهمة وطنية في المقام الأول .

وكانت بعض وسائل الإعلام، قد أعلنت استقالة مناع من منصبه بلجنة التفكيك. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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