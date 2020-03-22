المالية: دعم مرتقب من الشركاء الدوليين لمجابهة كورونا

التاريخ: 21-مارس-2020
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أعلنت آمنة أبكر عبد الرسول وكيل وزارة المالية، استجابة شركاء السودان من دول التعاون الثنائي وتفاعلهم مع الحملة التي أطلقتها الحكومة الانتقالية لمكافحة وباء كورونا.
وقالت الوكيل، بحسب اليوم التالي عقب الاجتماع الذي ضم الشركاء ووزارتي المالية والصحة، إن الاجتماع بغرض تنوير الشركاء بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لمجابهة الوباء والوضع الصحي الراهن، وكذلك من أجل تضافر الجهود لاستقطاب الدعم لمكافحة وباء الكورونا.
وقالت إن وزارة المالية ستقوم بدعم الحملة وسيكون دورها تنسيقي مع وزارة الصحة لتلقي الدعم المرتقب من الشركاء خلال الأيام القليلة القادمة. من جانبهم أكد الشركاء وقوفهم مع السودان ودعمه لوجستيا لإنجاح الحملة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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