معالجات للامتحانات الصيفّية بالخرطوم

التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة أصدرت إدارة التعليم الثانوي بولاية الخرطوم تعميماً ينص على إجراء معالجات لما تبقى من امتحانات صيفية للفترة الأخيرة لطلاب الصفين الأول والثاني والذين تم إيقاف امتحاناتهم بسبب جائحة (كورونا). Advertisements وقررت إدارة المرحلة الثانوية بوزارة التربية بالخرطوم، بحسب اليوم التالي معالجة ماتبقى من إمتحانات الفترة الصيفية النهائية للصفين الأول والثاني بضرب نتيجة الفترة الأولى لنفس المواد في 2 (المادة ×2) في حين من تغيب بعذر مقبول يجلس لملحق المادة المحددة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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