مصر تعلن مفاجأة عن دور السودان في مفاوضات سد النهضة

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الأحد 22 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير المورد المائية الري المصري، إن السودان شارك بفعالية في مفاوضات سد النهضة، وأعطت ملاحظاتها بشأن الاتفاقية في الاجتماع الذي حدث في أمريكا، مشيرًا إلى أن السودان موافق على نص الاتفاقية، لكن لم يوقع بالأحرف الأولى.
وأضاف أن نهر النيل ليس ملكًا لأحد بل هو ملكية مشتركة بين لعدة دول، من حقها الاتفاق بشأن التعامل مع إنشاء سد النهضة.
وتابع أن مصر لديها أدوات مثل الأقمار الصناعية يتم التنبؤ من خلالها بمواسم الجفاف، مشيرًا إلى أن استهلاك المواطن المصري من كمية الماء لم تتغير منذ 100عام، وهو ما يشكل عبئًا على الدولة في سد الاحتياج.
وأشار إلى أن الفلاح المصري واعي جدًا في كيفية ترشيد استهلاك الماء، لافتًا إلى أنه تم اختيار عدة مزارعين للسفر إلى الأردن لتبادل الخبرات والتجارب في استخدام المياه بترشيد في الزراعة.
وتابع أن هناك وعيًا أيضًا في المنازل خاصة في الأحياء الشعبية في ترشيد استهلاك الماء، لافتًا إلى أن الدولة بدأت بعمليات تحلية مياه البحر واستخدامها حتى في الشرب.
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