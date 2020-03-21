عشرات السودانيين العالقون بالخارج يصلون مطار الخرطوم

التاريخ: 21-مارس-2020
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وصل عشرات السودانيين العالقون بمطارات نيروبي وأديس أبابا “الجمعة” إلى مطار الخرطوم، واستقبل مطار الخرطوم طائرة الخطوط الجوية الكينية قادمة من مطار نيروبي والتي أقلت عدداً من السودانيين الذين كانوا عالقين لمدة ثلاثة أيام في دول غير موبوءة بفيروس “كورونا”.
وذلك وسط إجراءات صحية احترازية قامت بها دائرة الحجر الصحي بمطار الخرطوم، كما استقبل المطار في نفس الوقت طائرة أخرى قادمة من مطار أديس أبابا تحمل سودانيين كانوا عالقين هناك عبر شركة بدر للطيران.
وقالت مديرة الحجر الصحي بمطار الخرطوم هبة عبد الرحيم عثمان بحسب صحيفة السوداني “أن الإجراءات الصحية تتمثل في ملء واستلام الإقرارات الصحية وقياس درجة الحرارة، بالإضافة للإرشادات الصحية والالتزام بالحجر المنزلي لمدة (14) يوماً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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