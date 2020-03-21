الإرصاد: إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة

التاريخ: 21-مارس-2020
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توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ(24) الساعة المقبلة إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم إجزاء البلاد مع طقس مشمس طول اليوم.
وأشار التقرير بحسب صحيفة السوداني، إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت (38) درجة مئوية بمدينة كادقلي وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت (13) درجة مئوية.
وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت (33) درجة وأدناها (20) درجة مئوية، وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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