مدير “إستاك”: فحوصات أثبتت عدم إصابة (53) مشتبهاً بـ”كورونا”

كشف معمل “إستاك” القومي عن إجراء فحص “كورونا” لعدد (54) شخصاً كان يشتبه إصابتهم بالمرض، وقال مدير المعمل د. أبوبكر إبراهيم إن جميع الحالات كانت نتيجتها سلبية عدا واحدة إيجابية للمتوفي فيصل الياس الذي أعلنت عنها وزارة الصحة “الجمعة” الماضية.

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وقال أبوبكر في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، إن فحص المتوفي بـ”كورونا” تحديداً أرسل إلى معمل “روبرت كوخ إرستتوت” بألمانيا وهو المعمل المرجعي لهيئة الصحة العالمية، وتمت إعادته ثلاث مرات وإرسال النتائج.

وأكد أبوبكر أن المعمل القومي به أجهزة بمواصفات عالمية ويتبع مباشرة لألمانيا، وجميع العينات المتعلقة بالفيروسات تفحص في البلدين، وقال إن تكلفة المادة التي يُجرى بها الفحص تبلغ (127) مليون جنيه، وقال أبوبكر إن من يشككون في نتائج فحص المتوفي بـ”كورونا” جاهلون ولا علاقة لهم بالمجال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)