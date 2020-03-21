“الثورية”: تغييرات في المؤسسات القومية تشمل مجلس الوزراء

التاريخ: 21-مارس-2020
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كشف رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، عن أنّ تغييراً سيشمل كلّ المؤسسات القومية بما فيها مجلس الوزراء عقب التوقيع على إتفاقية السلام.
وقال الهادي لمصادر إنّ توقيع السلام حال تحقّق سيفضي إلى تغييرات من أجلّ استيعاب مخرجات السلام، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، أنّه لم يتمّ الاتفاق على المقاعد المخصّصة للحركات بعد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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