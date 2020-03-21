الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

“الثورية”: تغييرات في المؤسسات القومية تشمل مجلس الوزراء

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 21-مارس-2020

229 مشاهدة

“الثورية”: تغييرات في المؤسسات القومية تشمل مجلس الوزراء

كشف رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، عن أنّ تغييراً سيشمل كلّ المؤسسات القومية بما فيها مجلس الوزراء عقب التوقيع على إتفاقية السلام.

Advertisements

 

وقال الهادي لمصادر إنّ توقيع السلام حال تحقّق سيفضي إلى تغييرات من أجلّ استيعاب مخرجات السلام، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، أنّه لم يتمّ الاتفاق على المقاعد المخصّصة للحركات بعد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الثورية”: تغييرات في المؤسسات القومية تشمل مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا