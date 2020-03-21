الجيش يغلق شوارع رئيسة بالخرطوم.. و"حشد" يتراجع عن التظاهر

السبت 21 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أغلقت القوات المسلحة السودانية، فجر اليوم السبت، الشوارع المحيطة بمقر القيادة العامة في وسط الخرطوم، تحسبا لموكب ”معاش الناس“ الذي أعلن عنه الحراك الشعبي الموحد ”حشد“ المقرب من أنصار الرئيس السابق عمر البشير، في وقت سابق، قبل أن يعلن إلغاءه استجابة لقرارات حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.



ونشر الجيش آليات عسكرية في كل مداخل شارع القيادة، مما تسبب في ازدحام مروري خانق في الشوارع المحيطة بوسط الخرطوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد ركن عامر محمد الحسن، إن إغلاق شارع القيادة يتعلق بخطة تأمين من قبل لجنة أمن ولاية الخرطوم.

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وأضاف في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن هناك دعوات للتعبير تحتاج لتدابير أمنية احترازية.

وكان الحراك الشعبي الموحد ”حشد“ أعلن إلغاء مسيرة اليوم السبت، بحسب بيان صادر عنه، استجابة للظروف الصحية، مع تأكيده بمواصلة مواكبه الرامية إلى إسقاط حكومة المرحلة الانتقالية.

واستبقت الشرطة السودانية، أمس الجمعة، الموكب بإطلاق تحذيرات صارمة لمخالفي قرار الحكومة بمنع المسيرات والمواكب منعا لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

ويعمل أنصار الرئيس السابق عمر البشير، على تعميق أزمات البلاد ومحاولة الإطاحة بها بحسب مؤيدي الحكومة الانتقالية التي تسلمت حكم المرحلة الانتقالية بتقاسم السلطة مع عسكريين لـ 39 شهرا بدأت في 21 أغسطس/ آب على أن تعقبها انتخابات عامة.