عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 21 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺗﺴﺠﻞ إﺻﺎﺑﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑـ)ﻛﻮروﻧﺎ( وﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت

اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻻﺗﺤﺎدي: ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

اﻟﺪﻗﻴﺮ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة اﻻﺳﺮاع ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ: اﻋﺘﺮاف اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺠﻴﺸﻴﻦ ﻳﺆﺧﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻘﻮﻣﻲ

ولاية الخرطوم تمنع التجمعات والمناشط الجماهيرية

قرار بحظر كافة اشكال التجمعات بالجزيرة

مستشفى الأنف والأذن يضع خطة لمواجهة (كورونا)

الشرطة تحجز على شركة تعدين تابعة لشقيق الرئيس المخلوع

محمد عصمت: مجموعات داخل التحالف الحاكم تقوده كل يوم من فشل

المسيرية يتهمون الجيش الشعبي بقتل 11 سودانياً جنوب شرق أبيي

محكمة الأبيض توجه باعادة التحري في قضية منتجي خلوج

السوداني

إصابة جديدة ومدير”إستاك” يكشف معلوماتٍ مثيرة عن المتوفى بـ”كورونا”

الدقير: لا نعلم من يحدّد التعيينات في الوظائف القيادية

مداهمة مخابئ تجارة العملة وتوقيف”35″ من كبار التجار

التجمّع الاتحادي: أطراف في الحكومة تساوم أنصار البشير على تعطيل التفكيك

الشرطة تحذّر من خرق قرار منع التجمّعات

مفرح: نحقق في تعرّض كنيسة لهجمات وتهديدات إرهابية

منع المواكب والمسيرات بالخرطوم

الصيحة

“الصيحة” تنقل مأساة السودانيين العالقين بالإمارات

الشرطة تحذّر من خرق موجّهات الطوارئ الصحيّة

الأئمة يدعون لترك السلوك العفوي والعقل الجمعي واللا مبالاة

ناظر قبائل البجا ترك: ما الذي يمنع منح أراضٍ استثمارية للسعودية لمدة”90″ سنة

الزولفاني: سوداكال خدعني في”36.000″ دولار

أخبار اليوم

تطور خطير: الإعلان رسمياً عن حالة كورونا ثانية بالبلاد.

وزير الشؤون الدينية يعلن التحقيق حول تعرض كنيسة لهجمات وتهديدات إرهابية.

الشرطة تناشد المواطنين الالتزام بحظر التجمعات وتؤكد انفاذ القانون لسلامة الجميع.

مزارعو مشروع حلفا الزراعي يرفضون السعر التركيزي للقمح ويمنعون دخول الحاصدات.

الوطن

الخرطوم تحت مرمى كورونا للمرة الثانية

إنقسامات بالسيادي ومجلس الوزراء تعوق عملية تفكيك النظام البائد

تغييرات في المؤسسات القومية تشمل مجلس الوزراء

مناوات جوبا .. معالجة الغبن والتهميش

كلمة الوطن: قناة الجزيرة القطرية كورونا الإعلام والتخريب الممنهج للعالم العربي والإسلامي

آخر لحظة

حجز شركة تعدين لشقيق البشير والقبض على كمال عبد اللطيف

حظر التجمعات والمواكب واحتجاجات بسبب مركز حجر بالخرطوم

خلافات بين وزير الزراعة والتغيير

وصول عشرات السودانيين العالقين

تحركات لتشكيل حكومة موازية تضم إسلاميين

لأول مرة .. إغلاق المسجد النبوي والسديس يجهش بالبكاء

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النيل الدولية

تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفايروس كورونا في الخرطوم

اللجنة العليا للطوارئ تستعرض الأوضاع الصحية وجهود مكافحة كورونا

الداخلية تناشد المواطنين الالتزام بقرار إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد

سودامين: مايثار عن فروقات الإنتاج عار من الصحة

الانتباهة

إصابة ثانية مؤكّدة بكورونا في الخرطوم

حجز شركة تعدين يمتلكها شقيق المخلوع

حظر المواكب والمسيرات بالعاصمة

عادل خلف الله: يجب على الحكومة أنّ تستبدل العملة لوقف تخريب”الدولة العميقة”

التجمّع الاتحادي: أفراد من مجلس السيادة والوزراء يساومون النظام البائد وإسلاميين

“الثورية”: تغييرات في المؤسسات ومجلس الوزراء حال تحقق السلام

الدقير يشكّك في كيفية الاختيار لقيادات الخدمة المدنية

شيخ الصيادين بالبحر الأحمر: سماسرة يقفون وراء صفقة التصديق للجرافات الجزائرية

المهل: بعض عديمي الضمير استغلوا الفيديوهات التي نشرت لأغراض أخرى

حكايات

أسرة كوبر” لحكايات”: الحكومة تجاهلتنا بعد تفجير موكب حمدوك

التجمّع الاتحادي يتهم أطرافًا حكومية بمساومة الإسلاميين

الدقير يستنكر سياسة التمكين في الخدمة المدنية

مقتل”24″ سودانيًا في معارك مسلّحة بليبيا

الصادق المهدي لحكايات: المتحلّقون حول العلمانية يوفرّون المبررات للثورة المضادة

أطفال بربر يبحثون عن الأوكسجين

الحجز على شركة تعدين لشقيق المخلوع

الدقير يستنكر التمكين في الخدمة المدنية

الأمم المتحدّة تطالب بتوفير”13.5″ مليون دولار لكورونا بالسودان

المجهر السياسي

إصابة ثانية مؤكّدة بـ”كورونا” في الخرطوم

الحكومة تقرّر منع وحظر المواكب والتجمّعات والمناشك الجماهيرية

“المجهر السياسي” تقف على عودة مئات السودانيين العالقين بالخارج إلى البلاد

المنتخب يتعادل صباحًا والجهاز الفني يمنح اللاعبين راحة

الجبهة الثورية تكشف عن تغييرات ستشمل مجلس الوزراء والمؤسسات القومية

التربية بالخرطوم تصدر معالجة ما تبقى من امتحانات الصفين الأوّل والثاني الثانوي

السفير المصري للمجهر السياسي”: تخصيص معبر”أرقين” للعائدين السودانيين وأشكيت للمصريين

“الصادق المهدي” يرحّب بقرار شركة”الجنيد” تسليم جبل عامر إلى الحكومة

العالم يتجاوز حاجز الربع مليون إصابة بـ”كورونا”

الحداثة

تعيين”3″ وكلاء قطاعات بوزارة الطاقة والتعدين

“الخرطوم” تمنع المناشط الجماهيرية وتغلق أماكن التجمّعات

الاتفاق على إنشاء مفوضية للرّحل والرّعاة بدارفور

رئيس المؤتمر السوداني بشمال كردفان” يتعرّض لمحاولة اغتيال

جنوب دارفور تغلّق العيادات الخاصة