ردود أفعال واسعة لصورة (سوداكال) في استاد المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجدت صورة رئيس نادى المريخ آدم سوداكال الموضوعه علي مدخل استاد المريخ استهجان كبير ورفض واسع الخطوة من قبل أنصار النادي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والواتساب حيث أشار بعض المنتقدون لـ (سودانا فوق) ان الخطوة تدخل من باب النرجسية دون أنيكون للرجل انجاز ملموس في النادي وربط البعض بينه ورئيس الهلال أشرف الكاردينال الذي يضع صورته في كل مداخل الاستاد.

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