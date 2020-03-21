الطاقة تحجز شركة مخلفات تعدين يملكها شقيق البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن وضع يدها على شركة “السندي” لمعالجة مخلفات التعدين المملوكة لشقيق الرئيس السابق عمر البشير.

وقالت الوزارة في تعميم صحفي أمس إن وزير الطاقة والتعدين وجه الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الذراع الرقابي على التعدين، بالحجز على الشركة التي تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين بعد متابعة مستنداتها مع وكيل النيابة إلى أن تم الحجز عليها عقب التأكد من ملكيتها لعبد الله حسن أحمد البشير، وصدور قرار من النيابة بالحجز على أصول الشركة.

وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أوفدت فريقا مكونا من سكرتارية لجنة التعدين وشرطة تأمين التعدين في مأمورية خاصة لمنطقة وادي العشار بشرق السودان مقر الشركة المسجلة باسم عبدالله حسن أحمد البشير والتي يقدر الخام الموجود بداخلها بحوالي(20-25) ألف طن، إضافة إلى (30) قلاب مخلفات تعدين (كرتة) تم حجزها جميعا.

يذكر أن الشركة نقلت رخصتها للعمل في مجال مخلفات التعدين في العهد السابق من ولاية القضارف إلى نهر النيل ثم ولاية البحر الأحمر، كما تشير الوزارة إلى ظهور اسم شقيق الرئيس السابق في أوراق لشركات أخرى مازال التحري قيد الإجراء.