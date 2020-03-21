إجازة مفتوحة للاعبي الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الكابتن “خالد الزومة” مدير الكرة بنادي الهلال عن منح اللاعبين إجازة مفتوحة بسبب القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارتا الصحة والشباب والرياضة والاتحاد السوداني لكرة القدم بتعليق مباريات الدوري الممتاز تحوطاً لانتشار وباء (كورونا) وأعرب عن أمنياته سلامة العباد والبلاد من هذا الداء اللعين .. مشيراُ إلى أن الدائرة ستستدعي كل اللاعبين حال إعلان عودة النشاط

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