الفيفا تؤجل كأس العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قررت الاتحاد الدولي لكرة القدم

‏الفيفا تأجيل “بطولة كأس العالم للأندية” بشكلها الجديد التي كان من المقرر إقامتها في صيف عام 2021 بالصين بمشاركة 24 فريقا لأول مرة نظرا لتضاربها مع الموعد الجديد لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2021 “.

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