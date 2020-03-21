القبض وزير المعادن الاسبق وترحيله الى كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت مصادر صحفية في الخرطوم ان السلطات المختصة القت القبض للمرة الثانية على وزير المعادن الاسبق كمال عبد اللطيف. ووفق مصدر لصحيفة آخر لحظة ان كمال القى القبض عليه مؤخراً، وتم ترحيله الى سجن كوبر وخضع للتحقيق مرتين. يذكر ان كمال كان قد القى القبض عليه قبل عدة اشهر وتم اطلاق سراحه بعد عدة ايام، وذلك ابان موجة اعتقالات طالت حينها النائب الأول السابق للبشير بكري حسن صالح.

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