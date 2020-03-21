البنك الزراعي: تأمين السيولة النقدية لمحصول القمح بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن البنك الزراعي قطاع الجزيرة تأمين السيولة النقدية اللازمة في جميع فروع البنك بولاية الجزيرة لاستلام القمح من المزارعين.

واوضح الأستاذ الرشيد عثمان المدير العام للبنك الزراعي قطاع الجزيرة في تصريح( لسونا ) أن جملة تمويل القمح بمشروع الجزيرة بلغت ما بين 7 – 8 مليار جنيه إضافة لتوفير 5 مليار جنيه لشراء فائض القمح من المزارعين وتوفير 2 مليون جوال بلاستيك موزعة لجميع الفروع التي أثبتت التجربة جدواها الإقتصادية ومتانتها وتحملها للحرارة .

واضاف الرشيد أنه سيتم إستجلاب كميات من جوالات البلاستيك من القضارف وسنار إضافة لتوفير 3 آلاف جوال خيش في عدد من فروع البنك الزراعي بالجزيرة .

وأكد الرشيد أن محصول القمح يبشر بإنتاجية كبيرة تصل إلى 5 ملايين جوال مايعادل نحو 400 ألف طن لتأمين الغذاء لكل أهل السودان .