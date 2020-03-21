أخدعك نتنياهو ام اخفيت الحقيقة يابرهان ؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد #لقاء_العار فى اوغندا بين الفريق عبد الفتاح البرهان و #المجرم_نتنياهو وحملة الاستنكار العالية جدا التى قابل بها الكثيرون هذا اللقاء الخيانى التآمرى مع السفاح المجرم ، وبعد اشتداد السجال بين الأطراف المكونة للتحالف الحاكم واتهامها لبعضها بعضا بالكذب والتضليل ، بعد ذلك بدأت بعض القضايا المتعلقة بالامر تظهر تدريجيا ، واولى هذه الامور عدم مراعاة الجانب الصهيونى لشعور وظروف الفريق البرهان ومؤيديه والعمل على فضحهم وهذا ديدن الصهاينة مع بعض من يريدون ابقاء اتصالهم بهم فى طى الكتمان فكان إعلان اللقاء نفسه من قبل الصهاينة احراجا لبرهان ابتلعه مجبرا ولم يجد طريقة للتخلص من الورطة لكنه ومثله بقية من يثقون فى اسرائيل لايتعظون اذ كان الاجدر به ان يحترم نفسه ويعتذر لشعبه وامته وكل الاحرار ثم يتقدم باستقالته ويبتعد تكفيرا عن ذنبه وتوبة لربه من وضعه يده فى يد الجزار الظالم لكنه لم يفعل ولن يفعل بل ظل ماضيا فى طريقه غير مكترث بغدر الصهاينة وعدم وفائهم بالعهود والتزامهم بما يقطعوه على انفسهم من مواثيق ، والمثال الثانى على عدم تقدير الصهاينة لمن يتفق معهم وعدم حفظهم لوفائهم معهم ما تم تداوله مؤخرا من حديث حول تحليق الطائرات المتجهة الى كيان العدو فوق الأراضى السودانية وعبورها اجواءنا فى طريقها لفلسطين المحتلة وكان #المجرمنتنياهو قد اعلن ذلك قبل فترة حتى قبل لقائه البرهان وانكرت كل الجهات ذات الصلة هذا الأمر ، ثم جاء الاعلان الاسرائيلى مؤخرا عن عبور طائرة اسرائيلية الاجواء السودانية فى طريقها من كينشاسا الى الأراضى الفلسطينية المحتلة ويومها خرج الفريق البرهان ليقول انهم فقط سوف يسمحون للشركات التى تسير رحلات الى فلسطين ان تعبر اجواءنا اما الشركات الاسرائيلية فليس بامكانها عبور اجواءنا ، ولكن لم تمض أيام حتى تم الاعلان فى دولة العدو ومن قبل نتنياهو نفسه عن تحليق أول طائرة اسرائيلية فوق الأراضى السودانية مسقطا بذلك كلام الفريق البرهان عن الاعتبار فهل ياترى قام #المجرمنتنياهو بخداع الفريق برهان ام ان الاخير كان يعلم واخفى عنا الحقيقة ؟

الله تعالى ورسوله اعلم بالحقيقة .