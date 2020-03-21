سيدة تبرح زوجة ابنها ضربا بمساعدة بناتها لهذا السبب…..

الخليج 365:

ألقت الشرطة القبض على أم وبناتها بتهمة الضرب وتسبيب الأذى لزوجة ابنها.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب صحيفة الدار إلى أنه عندما دار نقاش بين زوجة الابن والبنت الصغرى وتطور النقاش إلى أن احتدم بضرب زوجة الابن مما سبب لها الأذى الجسيم وتم تحويلها إلى المستشفى بموجب اورنيك 8 جنائي لتلقي العلاج وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على الأم وبناتها وتم فتح بلاغ ضدهم تحت المادة 139 جنائي وما زالت التحريات مستمرة لتحويل البلاغ للمحكمة. المادة السابقة القبض على مهندس اغتصب عدد من الفتيات داخل سيارته بالخرطوم… المقالة القادمة أخدعك نتنياهو ام اخفيت الحقيقة يابرهان ؟

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