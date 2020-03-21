الكورونا يهدد قطاع الطيران .. الخليج نموذجا.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان تم الاعلان عن استشراء وباء كورونا وسرعة انتشاره فى العالم والعديد من القطاعات الاقتصادية تخشى من ازدياد تعرضها لخسائر بل اهتزازات اقتصادية كبرى لكن لم يكن غالب الناس فى القطاعين الخاص والعام يتوقعون ان تلامسهم الاثار الاقتصادية لانتشار وباء كورونا ، أو على الاقل رأوا انفسهم ليسوا فى الدائرة المباشرة للتماس مع هذه الانعكاسات حتى اذا ما اتضحت الحقيقة وبان الموقف بشكل جلى افاق الناس على واقع مأزوم يعيشونه تسببت فيه مشاكل حقيقية لامست اعمالهم بعد انتشار فيروس كورونا واجتياحه العالم مما ادى لاعلان غالب دول العالم – ان لم نقل كلها – لاجراءات احترازية خوفا من سرعة انتقال العدوى وكانت أهم هذه الاجراءات وقف السفر والانتقال بين الدول مما جعل قطاع الطيران والشركات العاملة فى هذا المجال الاكثر عرضة للخسائر والاقرب من سواها لوقوع هذه الاثار السالبة عليها .

ومن المعروف ان كل شركات الطيران سوف تتأثر سلبا بهذه الجائحة التى عمت العالم ، لكننا نقف على عجالة الان مع صناعة الطيران

فى الخليج وتحملها لخسائر فادحة قد تضطر بعضها الى مغادرة بعض الاسواق والمحطات التى كانت تغطيها .

ونقرأ ادناه تقريرا صادما عن خسائر شركات الطيران فى الخليج بسبب كورونا ، يقول الخبر :

قال نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي إن شركات الطيران بالشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة مطالبا الحكومات بأن تدرس على وجه السرعة تقديم مساعدات لشركات الطيران بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا”، في تصريح صحفي، يوم الخميس، أن السعودية قد تخسر 16 مليون راكب و3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية وما يزيد عن 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.

كما أشار إلى أنه قد يتم فقدان ما يقرب من 20 ألف وظيفة بقطاع الطيران في الكويت بسبب كورونا.

وأضاف أن كورونا كلف البحرين إيرادات أساسية بقيمة 200 مليون دولار، وقد ينجم عنه خسارة 5000 وظيفة.

وقال نائب الرئيس إن الإمارات قد تخسر 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار، وهناك 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران مهددة بسبب كورونا.