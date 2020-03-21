تخوف من ضياع السودان في ظل لؤم اشقائه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى رسالتها الى والدتها فى عيد آلام ابت شقيقة الشهيد دكتور بابكر إلا ان تؤكد على ان المشكلة الان اكبر مما يظن الغافلون .

كتبت شقيقة الشهيد لوالدتها مهنئة بعيد الام وكانت رسالتها محاكمة للحكومة الحالية وحاضنتها السياسية – قوى إعلان الحرية والتغيير – ، والاشقاء العرب الذين نكصوا عن الوفاء بعهودهم لؤما من هؤلاء الاشقاء ، وشقيقة الشهيد وهى تكتب رسالة المعايدة لوالدتها لم تسم هؤلاء اللئام باسمائهم ، وقد شكلت رسالة المعايدة بيانا سياسيا قوى المحتوى واضح المضمون فاصلا بين الثورة والحكومة الحالية متعهدا باستمرار الثورة حماية للوطن ومنعا من انهياره لاسمح الله .

كتبت الى والدتها تقول :

امى الغالية

غدا السبت يصادف يوما تواضعت البشرية أن يجعلوه وفاءا وعرفانا لك يا امى ولكل الأمهات.. واعتدنا في أسرتنا أن نحتفل به في كل عام ..لكن أقدار الله هذا العام باعدت بيننا .. في الحقيقة باعدت بين الاجساد فقط يا امى فأنت في سويداء القلب حضور ..

امى الغالية ..احتفالنا بعيد الام هذه المرة في السودان سيكون شكلا مختلفا وعنوان مختلفا . اكتب اليك هذه الكلمات والساعة الآن تقترب من الثامنة صباحا ومنزلنا يضج بالحياة الصاخبة ومجموعة كبيرة من صديقات شقيقتى خنساء يجهزون في لافتات الاحتفال لا تستغربي يا امي..نعم لافتات الاحتفال يا امي فهذا العام تواثقنا أن نهديه لامهات الشهداء يا امى.. الشهداء الذين فدوا الوطن بأرواحهم حتى نهنأ وينعم الوطن بالأمن والسلام ..

امى الغالية .. وانت من احتسبت ابنك شهيدا بصبر وجلد أشهد الله أننا لانخرج نطلب ثأرا او مغنما ..لكن السودان في طريقه للضياع ياامى ..

ليست المشكلة كما يظنون في صفوف الوقود والخبز وندرة الغاز وارتفاع الأسعار..لا والله يا امى .. المشكلة ياامى في كرامتنا المهدرة وهواننا على الناس .. بالأمس كنا نتسول اللئام ممن كنا نظنهم اشقاء باصرة الاخاء والعقيدة وكنا نظن أننا من بعد انتصار ثورتنا انعتقنا وياللاسف يا امى ها نحن نعود القهقرى بأسوأ مما فعل بنا البشير وعصبته ..

انتهى نقلنا من خطاب شقيقة الشهيد لوالدتها لكن اخطر ما ورد فيه اشارتها الى ان البلد تضيع وتخوفها من ذلك وايضا كلامها القوى والحاسم جدا بحق بعض من وصفتهم باللئام الذين كنا نظن أنهم مرتبطون معنا باواصر الدم ونعتبرهم اشقاء لكنهم تنكروا للثوار وثورتهم ، وهذا الكلام الخطير يعنى ان بعض شباب الثورة قد يئسوا من خير فى اشقاء لم يكونوا بمستوى الأمل الذى وضعه الناس فيهم .