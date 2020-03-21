استغلال الزولفاني.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تصريحات رئيس قطاع الاستثمار السابق شمس الدين الطيب ألقت بحجرٍ في ساكن مياه المريخ و سلطت الضوء بقوة علي ما يحدُث بداخل ميزانية النادي الذي يدعي مجلسه الشفافية.

بالأمس.. عضد المدرب التونسي الشاب يامن الزولفاني حديث شمس الدين.. حين خرج للكافة (عبر مقطع للفيديو) أوضح من خلاله أنه لم يقبض مليماً أحمراً من مقدم عقده البالغ (36) ألف دولار و المُسجل كمديونية لآدم سوداكال علي نادي المريخ.

الزولفاني أفاض ـ بلغة العاشق الولهان للديار الحمراء ـ و أضاف بأنه عفا للمريخ راتبي (يونيو 2018 ـ مايو 2019) مراعاة منه لحالة النادي المالية و دعماً منه للمريخ الكيان.

التقني التونسي أطنب في الاشادة بجمهور المريخ و عبر عن مدي حبه و تقديره للنادي بقوله أنه لم يكن ينتوي الحديث عن مستحقاته السابقة أو مقدم عقده إكراماً منه للنادي الذي فتح له أبواب المجد و الشهرة عبر مسيرته الظافرة في البطولة العربية قبل أن يتفاجأ بوضع بعض مستحقاته التي تنازل عنها كمديونية لآدم سودكال!!

ميزانية نادي المريخ (المجغمسة) في عهد هذا المجلس الفاشل الكسيح تدعونا للنداء بصوتٍ عالٍ و مطالبة المجلس بضرورة إخراج هذه الميزانية للنور لنري حجم ديون سوداكال علي النادي و لنكتشف حقيقة الوضع المالي في ظل تغييب متعمد للمدير المالي عبدالحي.

هذا النداء يشمل كآفة المريخاب ـ أعضاء نادي المريخ ـ الذين عليهم الدفع بمطالبهم الواضحة بضرورة عرّض ميزانية نادي المريخ للعلن لنعلم ما حدّث فيها خلال العامين السابقين و حتي لا تتكرر حادثة الزولفاني في لاعبين أُخرّ غادروا النادي و هم يشكون لطوب الأرض من الاهمال أو عدم صرف المرتبات كسومانا و كوكو و مايكل و غيرهم من نجوم (الفرز التالت) الذين ابتلي بهم سوداكال المريخ.

نطالب بعرّض ميزانية المريخ لنعلم الكيفية التي تحولت بها الــ36 ألف دولار التي لم يقبضها الزولفاني كمديونية لسوداكال.. و نتمني أن يتم عرّض الايصال المالي الذي تم به قيد هذه المديونية تحديداً.

إما أن يكون آدم قد سلم المبلغ لشخصٍ ما من أجل تسليمه للزولفاني و أن هذا الشخص قد (لهف) هذه الدولارات مستفيداً من وجود سوداكال خلف القضبان و قام بعدها بتسجيلها كمديونية له.. أو اما أن آدم لم يسدد هذه الأموال من الاساس للزولفاني و قام بقيدها كمديونية له (قطع أخدر) ليكبر كومه و يتمكن أكثر بداخل النادي عبر اغراق مركبه بالديون الوهمية ذات الارقام الغير صحيحة.

عليه نتمني أن تنهض عضوية النادي الحقيقية من سباتها و تبدأ في مخاطبة الجهات الرسمية مطالبة مجلس المريخ بعقد جمعية عمومية يتم خلالها عرّض ميزانية العامين السابقين لنقف جميعاً حول حقيقة الوضع المالي للمريخ في ظل الدغمسة الحالية و الشهادات الواضحة التي صبت و تصب نحو ادانة بعض عضوية المجلس.

أعرّضوا ميزانية المريخ في النور.. لنري الرقم الحقيقي لديون سوداكال.. و لنعلم فيم صُرفت؟ و أين تم صرفها؟ و الحساب ولد.

*نبضات متفرقة*

36 ألف دولار مبلغ يوازي الرقم الذي يبحث عنه المجلس عند أمين المال السابق عبد الصمد محمد عثمان.

المجلس الذي انتفش مُطالباً بفتح دعوي قضائية ضد عبدالصمد عليه أن يفتح تحقيق داخلي سريع حول تسريب هذه الدولارات و الكيفية التي حولتها لبند الديون في ميزانية المريخ.

الحقائق التي تكشفت مؤخراً حول عقد الاستثمار أو مقدم عقد الزولفاني تدعونا للتحرّك بقوة لايقاف هذا العبث المالي و الاداري بداخل نادي المريخ.

علي مجلس المريخ تقديم ميزانية مُراجعة ـ عبر مراجع قانوني معتمد ـ و شاملة و كاملة لابراء ذمته المالية.

احدهم وضع صورة ضخمة لآدم سوداكال عند مدخل الاستاد!! مكتوب عليها رئيس المريخ!!

من أين لسوداكال هذا المنصب؟ و ما هي الجهة التي نصبته؟ و هل يحمل مكتوباً بذلك؟

البعض يحاول أن يجعل من أمر رئاسة سوداكال للمريخ أمرٌ واقع بدون أي مستندات.

هل تسلم سوداكال من المفوضية الولائية ما يفيد برئاسته لنادي المريخ؟

هل يظن أن مجرد الاجتماع المرتقب مع شداد سيمنحه صكاً قانونياً بالتربع علي رأس النادي؟

لعلم سوداكال.. فشداد متاح لجميع الرياضيين بمختلف المناصب و المسميات.. و أن شداد سيلتقيه كمشجع رياضي فقط.

سوداكال ليس برئيس لنادي المريخ.. و هو لا يخرج من جلباب القطب الداعم فقط.. و كل القرارات التي يصدرها لا معني أو أثر قانوني لها.

جلوس (المشجع) سوداكال في اجتماعات مجلس الادارة أمرٌ غريب.. و ان كان المجلس يملك مكتوباً من المفوضية ـ الجهة التي أشرفت علي الانتخابات ـ يفيد برئاسة آدم فاليدفع به للعلن.

البعض يقول بأن سوداكال قد فاز بالتزكية بعد رفض الطعون.. فهل يمتلك الرجل مكتوباً بذلك من المفوضية الولائية؟

للعلم.. فمفوضية الشباب و الرياضة قد حلّت مجلس سوداكال قبل شهور و لا تعترف برئاسته للنادي أو بوجود مجلسه حتي.

*نبضة أخيرة*

الشفاتي

كمان خاتي صورته؟!