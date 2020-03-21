المسيرية يتهمون الجيش الشعبي بقتل 11 سودانياً جنوب شرق أبيي

قال مواطنون ينتمون لقبيلة المسيرية إن الجيش الشعبي التابع لدولة جنوب السودان نفذ مجزرة بحق رعاة المسيرية في يوم ١٩ مارس بمنطقة قرن الجلابي في الحدود الجنوبية الغربية لولاية غرب كردفان إلى الشرق من منطقة الكلك التي تقع في الركن الجنوبي الشرقي لمنطقة ابيي راح ضحيتها (١٢) شهيداً و جرح آخر حالته خطيرة تم اسعافه إلى مستشفى مدينة المجلد و التي حولته بدورها إلى الخرطوم، فضلاً عن نهب اعداد كبيرة من الأبقار.
وكشف الأهالي بأن الذين لقوا حتفهم جراء الاعتداء هم ( الصادق محمد طبيق، حمدان يعقوب محمد، عمر ابو حميد عزيز، حامد يعقوب حامد، حامد ابو شنيب الرضي، حامد ونجا، مرزوق رحمة الله محمد بلال، قدوم ادم الدحيل، الدليل جلكا، وليد عبد الله الروب، علي نافع).
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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