التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة كشفت مصادر مطلعة عن اتجاه لهيكلة لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين في السودان. Advertisements وأشارت المصادر إلى مغادرة الناطق الرسمي باسم لجنة التمكين صلاح مناع وآخرين لمنصبهم، وبحسب موقع السوداني، هناك اتجاه لإضافة أعضاء جدد ليصل العدد إلى “13” بدلاً عن “5”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر هيكلة مرتقبة للجنة إزالة “التمكين” لنظام “البشير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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