السفارة السودانية بالقاهرة تكشف عن وقف الرحلات بالبصات إلى أرقين

التاريخ: 21-مارس-2020
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كشف القائم باعمال السفارة السودانية بالقاهرة خالد الشيخ عن أن السفارة أوقفت حركة البصات من القاهرة إلى أسوان ومعبر أرقين.
وأضاف في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الجريدة أمس، أنهم بالتواصل مع السلطات الأمنية المصرية وعبر مناديب السفارة منعوا تماماً تحرك أي بص من القاهرة. ولفت الى وجود نحو (1600) شخص موزعين على منطقتي “السباعية” عند مدخل أسوان ، و”إسنا “جنوب أسوان فى طريقهم إلى المعبر أرقين.
وتحركت افواج من العالقين السودانيين خلال الأيام الماضية بمعبر أرقين عبر الولاية الشمالية عبر بصات بعد احتجاج من العالقين. ويتواجد بمعبر ارقين أكثر من 3 ألف سوداني على الحدود السودانية المصرية، وتسعى السلطات لإدخالهم السودان عبر الطريق البري.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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