السجن والغرامة لمخالفي إجراءات “الحجر الصحي”

التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 18 مشاهدة أصدرت النيابة المختصة بمطار الخرطوم الدولي توجيهات للقادمين من خارج البلاد، بعد صدور القرار القاضي بفتح مطار الخرطوم أمام المسافرين السودانيين العالقين بالمطارات العالمية. ووجهت النيابة العائدين بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي. Advertisements وأكدت في تنويه للعاملين بصالة الوصول بحسب صحيفة الصيحة، أن عدم الاستجابة من المسافرين والتعاون مع الموظفين الملزمين بتطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية لمكافحة وباء “الكورونا” يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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