ميادة تحتفل بعيد الام بفضائية النيل الازرق

تطل الفنانة ميادة قمر الدين في سهرة مباشرة بمناسبة عيد الام، تبثها قناة النيل الازرق مساء اليوم، وتقدم ميادة في السهرة مجموعة من الاغنيات التي تمجد الام وتعلي من مكانتها بالاضافة الى عدد من اشهر اغنياتها.

Advertisements

وبحسب صحيفة آخر لحظة ان حفل عيد الام الذي كان مقررا له ان تحييه ميادة مساء اليوم مع عدد من الفنانين والفنانات باحدى الصالات الشهيرة بالخرطوم تم الغاؤه من الجهة المنظمة، مجموعة قنوات تاسيتي بعد الاجراءات الحكومية الاحترازية من تفشي وباء كورونا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)