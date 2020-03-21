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ميادة تحتفل بعيد الام بفضائية النيل الازرق

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Samira Yousif 0 تبليغ

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ميادة تحتفل بعيد الام بفضائية النيل الازرق

 

تطل الفنانة ميادة قمر الدين في سهرة مباشرة بمناسبة عيد الام، تبثها قناة النيل الازرق مساء اليوم، وتقدم ميادة في السهرة مجموعة من الاغنيات التي تمجد الام وتعلي من مكانتها بالاضافة الى عدد من اشهر اغنياتها.

 

 

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ان حفل عيد الام الذي كان مقررا له ان تحييه ميادة مساء اليوم مع عدد من الفنانين والفنانات باحدى الصالات الشهيرة بالخرطوم تم الغاؤه من الجهة المنظمة، مجموعة قنوات تاسيتي بعد الاجراءات الحكومية الاحترازية من تفشي وباء كورونا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

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