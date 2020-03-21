مصادر تنقل مأساة سُودانيين عالقين بدولة الإمارات

نَاشَدَ نحو (120) سُودانياً من مُقيمين وعابرين بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الخارجية والسفارة السودانية بدولة الإمارات من أجل إيجاد وسيلة لإرجاعهم إلى البلاد قبل انتهاء مُهلة فتح المطار.

وشكا العالقون من عدم وجود تذاكر طيران بعد أن أرجعت لهم شركة (فلاي دبي) تذاكرهم وأبلغتهم بالحجز من مكان آخر – رغم ضيق المُهلة.

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وقال المُواطن منتصر مصطفى صديق بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّه ومجموعة تُقارب الـ(120) سودانياً، بعضهم في زيارة والآخر في إقامة والبعض في (ترانزيت) بدبي، كان مُخَطّطاً أن يصلوا السودان الاثنين الماضي، ولكن بسبب قرار الحكومة المفاجئ بإغلاق المطار والمعابر لم يتمكّنوا من الوصول للخرطوم، بالرغم من أن الطائرة كانت قد أقلعت ووصلت حتى الأجواء السعودية، لكنها استدارت عائدةً إلى مطار دبي، وأضاف: “عند استفسارنا عن السبب مع مكتب فلاي دبي، علمنا أن الحكومة السودانية أغلقت مطار الخرطوم”.

وأوضح منتصر أنّهم ظلُّوا في مطار دبي من الحادية عشرة مساءً وحتى الواحدة من مساء اليوم الثاني في انتظار مسؤول من الحكومة السودانية، وقال: “بعد هذه الفترة وصل إلينا مستشارة القنصلية السودانية والأخ عادل، وبعد شدٍ وجذبٍ من سُلطات مطار دبي تمكّنّا من مُغادرة المطار نحو الفندق بعد أن مددنا إقاماتنا وتأكيد من شركة فلاي دبي على تأكيد حجوزاتنا ونقلنا مباشرة إلى الخرطوم بعد فتح المطار”، وأضاف منتصر: “تفاجأنا أمس وهي تقول لنا إنّها لم تغادر إلى السودان وستقوم بإرجاع تذاكرنا إلينا وحجز تذاكر من مكانٍ آخر، مع العلم أنّ المطار فاتح لمدة يومين فقط”، وناشد منتصر بإيصال رسالتهم إلى الحكومة السودانية ممثلةً في وزارة الخارجية والسفارة السودانية بدولة الإمارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)