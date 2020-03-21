رغم قرار الحظر استمرار الشيشية بالسوق العربي

شكا عدد من مواطني وتجار السوق العربي من تفاقم ظاهر تعاطي الشيشة في المقاهي والكافتيريات العامة بوسط السوق العربي بالخرطوم، بدعاوى المدنية والحرية. وكانت السلطات الصحية منعت بحسب صحيفة آخر لحظة مؤخراً منعت تعاطي الشيشة في الامكان العامة احترازاً من مخاطر وباء “كورونا”، واعتبر المواطنون ان الظاهرة دخيلة على المجتمع. Advertisements الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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