نيابة الفساد تُعيد القبض على مدير مركز تطوير الإدارة

التاريخ: 21-مارس-2020
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تَسلّمت نيابة الفساد والتّحقيقات المالية، إفادة من تقرير المُراجع العام تتعلّق بتجاوُزات ماليةٍ وفسادٍ في مركز تطوير الإدارة.
وأعادت نيابة الفساد، إلقاء القَبض على مدير مركز تطوير الإدارة، للمَرّة الثانية، بعد أن كانت قد أطلقت سَرَاحه بالضمانة العادية بعد إجراء تحريِّات وتحقيق معه.
وبحسب صحيفة الصيحة، أبلغت مصادر أمس، بأنّ النيابة أعادت القبض على مدير المركز مُجدّداً، بعدما أفرجت عنه بالضمانة، بعد تلقِّيها إفادات من تقرير المُراجع العام بشأن فساد وتجاوُزات مالية بالمركز، وكان قد تمّ فتح بلاغٍ بشأن هذه التجاوُزات، فيما لم يتم فحص إفادة تقرير المُراجع العام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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