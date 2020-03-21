شكا عدد من مواطني ولاية جنوب دارفور، من قطوعات مستمرة في الكهرباء خصوصاً بحاضرة الولاية نيالا. Advertisements وقال المواطن رمضان أبكر لصحيفة آخر لحظة: هناك أزمة في الوقود وقطوعات في الكهرباء مستمرة، واضاف ان قطوعات الكهرباء تستمر لساعات في اليون، تمتد من الساعة “12” ظهرا حتى الـ “7” مساء يومياً، واكد ان هذه القطوعات جعلت مواطني الولاية يعانون من الامرين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطوعات مستمرة للكهرباء بنيالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.