وعي كبير وسط (العرسان) وتأقلم واسع مع قرارات وزارة الصحة

بالرغم من صعوبة قرار منع الحفلات لمدة أسبوعين بقرار من وزارة الصحة، إلا أن عدداً كبيراً من المقبلين على الزواج خلال الأيام القادمة أبدوا مرونة شديدة في تطبيق القرار، وقام عدد كبير منهم بتأجيل مراسم الزواج لشهور أخرى.
بينما سيقيم آخرون أفراحهم بحسب صحيفة السوداني، في ذات المواعيد المحددة مسبقاً ولكن بدون معازيم أو ضجيج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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