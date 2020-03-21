عصام محمد نور يغادر حلقة نادر خضر في (يلا نغني)

غادر الفنان عصام محمد نور حلقة الراحل نادر خضر التوثيقية ببرنامج (يلا نغني) والذي سيبث على قناة الهلال، وذلك بسبب عدم سيطرته على حزنه الشديد. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، ذرف الفنان جمال فرفور الدموع خلال الحلقة أثناء أدائه إحدى أغنيات الراحل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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