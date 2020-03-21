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تشريح جثة لص يكشف تورط (10) متهمين بقتله

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 21-مارس-2020

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تشريح جثة لص يكشف تورط (10) متهمين بقتله

 

كشف تقرير تشريح لص لقى حتفه على يد “10” اشخاص بمنطقة الازهري بالخرطوم عن تعرض المجني عليه لضربات عنيفة بآلات صلبة ادت الى وفاته جراء هبوط في الدورة الدموية، وسلمت مشرحة بشائر تقرير التشريح لنيابة الازهري، والتي تشرف على التحقيق مع المتهمين اللذين انكرا قتل المجني عليه، وقالوا ان المنطقة تعاني من تفشي السرقات الليليلة المتكررة، وانهم كشباب في الحي قرروا عمل دوريات ليلية بالتناوب لحراسة منطقتهم من اللصوص.

 

 

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وفي يوم الحادث وبحسب صحيفة آخر لحظة، شاهدوا المجني عليه اثناء محاولته تسلق سور احد المنازل بالمنطقة قاصدا السرقة، فقاموا بتوقفيه وضربه بخرطوش، ومن ثم حذروه من محاولة العودة الى المنطقة، وعندما غادر لم يكن يعاني من شيء جراء الاعتداء عليه، وانهم تفاجأوا بانه توفى وتم القبض عليهم بتهمة الاشتراك في قتله، وعقب وصول تقرير التشريح تكون الشرطة قد فرغت من التحقيق في القضية توطئة لاحالتها للمحكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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