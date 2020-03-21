”الحراك الشعبي” يعلن إلغاء مسيرة “معاش الناس” التي كان مقرراً لها اليوم السبت

قرر “الحراك الشعبي الموحد”، في اجتماع طارىء في وقت متأخر من مساء الجمعة الإستجابة لقرار الطوارئ وإلغاء موكب الغد، معلناً تقديره لجهود وزارة الصحة متمنياً لكافة مواطنينا السلامة.

جاء ذلك خلال بيان بحسب “السوداني الإلكترونية” جاء فيه:

طالعنا إعلان وزير الصحة مساء الجمعة عن حالة جديدة مؤكدة الإصابة بفيروس “كورونا”، وتابعنا كذلك إستمرار إجلاء السودانيين بالخارج براً وجواً وبحراً وتحديد مقرات للحجر الصحي، مع إعلان ولاية الخرطوم بحظر كافة أشكال التجمعات والحشود الجماهيرية.

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إزاء هذه المستجدات قرر الحراك الشعبي الموحد في إجتماع طارئ الإستجابة لقرار الطوارئ وإلغاء موكب معاش الناس الذي كان مقرراً له اليوم السبت.

مضيفاً: إن الحراك الشعبي إذ يعلن إلغاء مسيرة معاش الناس فإنه يتخذ موقفاً أخلاقياً يتسق مع مبادئه، لكنه يؤكد على موقفه الثابت من التحالف الحاكم، كما يؤكد أن خياره هو التصعيد الشعبي الذي سيكون خطوة من خطوات إنهاء هذه المحاصصة الجائرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)