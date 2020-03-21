اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

محاكمة شاب اعتدى على جارته

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 21-مارس-2020

168 مشاهدة

محاكمة شاب اعتدى على جارته

 

بدات محكمة جنايات الحاج يوسف النظر في الدعوى التي رفعتها امرأة ضد شاب يجاورها في السكن في احدالاحياء بالحاج يوسف.

 

 

وقالت انه تعدى عليها بالضرب مسببا لها الاذى الجسيم جراء الضرب المبرح، والذي  نالته على يده، وحدد قاضي المحكمة ياسر عثمان زين العابدين موعدا في مارس الحالي لبدء سماع مجريات القضية.

Advertisements

 

 

وتشير تفاصيل القضية بحسب صحيفة آخر لحظة الى ان الشاكية كانت قد دونت بلاغ بقسم الشرطة اوضحت في مضمونه ان شابا يجاورها في الحي قام بضربها على اثر مشادة  كلامية كانت قد دارت بينهما وعلى ضوء ذلك اوقفت الشرطة المتهم بموجب بلاغ تحت المادة “139” من القانون الجنائية والمتعلقة بالاذى الجسيم، وبالتحقيق معه اقر باعتدائه على الشاكية، وتمت احالته للمحكمة للفصل في الدعوى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة شاب اعتدى على جارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا