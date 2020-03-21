محاكمة شاب اعتدى على جارته

التاريخ: 21-مارس-2020
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بدات محكمة جنايات الحاج يوسف النظر في الدعوى التي رفعتها امرأة ضد شاب يجاورها في السكن في احدالاحياء بالحاج يوسف.
وقالت انه تعدى عليها بالضرب مسببا لها الاذى الجسيم جراء الضرب المبرح، والذي نالته على يده، وحدد قاضي المحكمة ياسر عثمان زين العابدين موعدا في مارس الحالي لبدء سماع مجريات القضية.
وتشير تفاصيل القضية بحسب صحيفة آخر لحظة الى ان الشاكية كانت قد دونت بلاغ بقسم الشرطة اوضحت في مضمونه ان شابا يجاورها في الحي قام بضربها على اثر مشادة كلامية كانت قد دارت بينهما وعلى ضوء ذلك اوقفت الشرطة المتهم بموجب بلاغ تحت المادة “139” من القانون الجنائية والمتعلقة بالاذى الجسيم، وبالتحقيق معه اقر باعتدائه على الشاكية، وتمت احالته للمحكمة للفصل في الدعوى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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