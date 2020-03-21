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اتهام المواصفات بالنيل الازرق بتوزيع دقيق تالف

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Samira Yousif 0 تبليغ

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اتهام المواصفات بالنيل الازرق بتوزيع دقيق تالف

 

شرع المحامي يحيى حسن هارون في تحريك دعوى قضائية ضد ادارة الجودة والمواصفات بولاية النيل الازرق بتهمة صرف كميات من الدقيق التالف وغير الصالح للاستهلاك الآدمي لعدد من المخابز بالولاية، لاستخدامه في صناعة الخبز وبيعه لمواطني مدينة الروصيرص.

 

 

وقال يحيى في تصريح لصحيفة آخر لحظة: ان ادارة الجودة والمواصفات درجت على صرف حصص المخبز من الدقيق التالفومنتهي الصلاحية وان اصحاب المخابز يقمون باستخدامه في عمليات الخبز وهو لا يصلح للاستخدام الآدمي وان المواطنين قاطعوا شراء الخبز مما ترتب عليه اضرار مالية جسيمة على اصاحب الافران لافتاً الى ان حصص الدقيق تأتي من الخرطوم وتمر بـ “4” ولايات ومن ثم النيل الازر، وتساءل يحيى اين ادارة الجودة والمواصفات.. قائلاً: ان ولاية النيل الازرقلم تكن مكبا لنفايات السلع الاستهلاكية.

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الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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