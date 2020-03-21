التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 62 مشاهدة أكد عضو مجلس السيادة، عضو اللجنة العُليا للطوارئ الصحية صديق تاور أن سلطة الطيران المدني أخطرت كل الخطوط المعنية فيما يتعلق بإجلاء السودانيين العالقين في الخارج. Advertisements وقال تاور لمصادر “أما الموجودون في المعابر فهناك ترتيبات لإيوائهم وفحصهم”، وأشار إلى أن بعض المعوقات تتمثل في احتجاج المواطنين في بعض المناطق على بعض الأماكن التى يتم فيها عزل حالات الاشتباه بعد اكتمال الترتيبات والفرق الطبية”، وأقر تاور بحسب صحيفة السوداني، بأنها باتت ظاهرة تعيق العمل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر تاور: الاحتجاج على أماكن عزل المشتبهين بـ (كورونا) يُعيق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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