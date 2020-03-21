نهر النيل: الولاية خالية من (كورونا)

اكد وزير الصحة المكلف بولاية نهر النيل الدكتور عبد المنعم بله، الولاية خالية تماماً من اي حالة اصابة بـ “كورونا”وقام الوزير بزيارة ميدانية لموقع العزل الصحي بمستشفى الحضارات بمنقطة النقعة والمصورات بمحلية شندي للوقوف على مدى جاهزية موقع العمل.
وأكد الوزير وفقاً لصحيفة آخر لحظة ان الحجر الصحي لمصلحة المواطن باعتباره اجراء تحريزيا معمول به في كل الدول، واضاف ان هذا الموقع تم تخصيصه من قبل وزارة الصحة الاتحادية، بالتعاون مع حكومة ولاية نهر النيل والجهات المختصضة بالولايةى، مطمئنا المواطنين ان الحجر الصحي ليس له اثر سلبي على المنطقة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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