احباط اضخم محاولة تهريب إبل على الحدود الشمالية

تمكنت مكافحة التهريب فرع قطاع وادي حلفا من احباط أضخم محاولة لتهريب 125رأس من الإبل بينهم “20” من الإناث في طريقها إلى دولة مجاورة في حدود الولاية الشمالية. واستغرق وصول المضبوطات إلى مكتب مكافحة تهريب حلفا مدة 10 أيام، وكان في استقبالهم بمدخل المدينة مدير جمارك حلفا العميد الفاتح دهب ومديرمكافحة التهريب حلفا واللجنة الأمنية. Advertisements وأكد العقيد خالد حسن مدير مكافحة تهريب قطاع حلفا بحسب صحيفة آخر لحظة أن قواتنا ستقف سداً منيعاً لأي تخريب لاقتصاد البلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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