شرق دارفور: لا ملاحظات أمنية أو فنية في امتحانات الأساس

أكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية شرق دارفور حامد أحمد حامد، أنه لم تسجل أي ملاحظات أمنية أو فنية أو إدارية في امتحانات مرحلة الأساس بالولاية التي اختتمت الأربعاء الماضي، وأعلن بدء الكنترول والتصحيح الأيام القادمة.

وفي السياق، كشفت مدير مرحلة الأساس ستنا آدم موسى بحسب صحيفة الصيحة، أن عدد الطلاب الذين جلسوا لامتحانات الأساس هذا العام (10.954) منهم (5430) طالباً و(5524)طالبة، ونوهت لتسجيل (176) حالة غياب في الامتحان الأول، ولكن بعد المتابعة والتحري تمت معالجة ثماني حالات غياب بمحليات الضعين وعسلاية وياسين مع فقد المادة الأولى ومواصلة الطلاب في بقية الامتحانات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)